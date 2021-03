Turncoach Gerben Wiersma stapt op

Yn july ferline jier kamen de earste ferhalen nei bûten fan turnsters dy't har fysyk en geastlik mishannele fielden troch ûnder oaren Vincent Wevers, de heit fan de turnsters Sanne en Lieke.

Yn earste ynstânsje mochten meardere coaches net mear oan it wurk foar de KNGU. Sûnt 1 septimber wie Wiersma wol wer oan de slach as coach. De KNGU hie sels ûndersyk dien nei de beskuldigingen en kaam ta de konklúzje dat der gjin maatregels tsjin Wiersma nedich wiene.

Wiersma wurket sûnt 2008 by it gymnastykbûn, de lêste acht jier as bûnscoach. Bram van Bokhoven, bûnscoach fan de manljusploech, nimt de taken fan Wiersma oer oant en mei de Olympyske Spelen. Dy binne oer fjouwer moannen yn Tokio.