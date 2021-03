Unrêststokers yn Easterein: fjoerwurk, ferpleatsing en fernielingen op jûntiid

It is yn Easterein al ferskate wykeinen ûnrêstich op jûntiid, dat meldt de plysje. Neffens ien fan de wykaginten yn Súdwest-Fryslân wurdt der fjoerwurk ôfstutsen, helje minsken guod fan it hiem en binne der fernielingen. De persoanen dy't de ûnrêst feroarsaakje, hâlden harren net oan de jûnsklok.