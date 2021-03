Ein oan de boarterstiid: treurprotters einlings fongen op It Hearrenfean

De treurprotters ferniele nêsten, kinne sykten meibringe en kinne oare jonge fûgels deadzje. Ekolooch Johannes Ruurd Fokkens begûn begjin maart mei syn jacht op de fûgels. Dêr hat er ferskate fangkoaien foar delset mei beferzen ierdbeien, om't de fûgels sljocht op fruit binne.

Tûke fûgels

It fangen moast wol op in 'bistfreonlike' wize barre. Mar it soe noch in flinke poepetoer wurde, want de treurprotters binne tûke fûgels. De treurprotters komme benammen foar yn tropyske gebieten yn Azië en it Midden-Easten. De treurprotters moatte in plak krije yn in opfang dy't der yn spesjalisearre is om 'ynvasive soarten' te behâlden.