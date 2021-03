Dûnsselskip Ivgi & Greben operearret út Neushoorn Ljouwert wei

Ivgi & Greben hiene grutte plannen foar harren alderearste foarstelling. It idee wie om oan de ein fan de simmer los te gean op it Saailân mei in grut projekt mei fyftich dûnsers, ûnder wa jongerein fan de Jeugd Dansopleiding. It Fries Museum wie der ek by belutsen mei in grutte ynstallaasje mei objekten. Mar it kin net trochgean, om't it te grut opset is.

Neffens Uri Ivgi, de oare lieder fan it dûnsselsskip, is it lestich om los te gean yn dizze coronatiid. "Je maakt plannen, maar je weet niet of het doorgaat. Je werkt er heel hard aan, maar dan kan het weer niet doorgaan." Se binne no oan it sjen oft se los kinne mei wat oars, mooglik in ymtimere foarstelling yn De Harmonie.