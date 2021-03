Partijen reagearje op ferkiezingsútslach: foar de ien feest, foar de oar teloarstelling

De ferkiezingsútslach is in klap yn it gesicht fan it CDA en de fersleinens is dan ek grut by kampanjelieder Hildebrand Bijleveld. "It is echt in teloarstelling. Wy hienen echt wol op better rekkene. It grutste ferlies sit yn Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. En ek in stik yn Súdwest-Fryslân. Dus echt de gebieten dêr't de agraryske sektor hiel sterk is, dêr ferlieze we."

De les dy't it CDA út it ferlies lûke kin, is neffens Bijleveld dat de partij de ferbining mei de minsken wer sykje moat. Yn de Fryske gemeenten dêr't it CDA ferlern hat, binne de partijen BoerenBurgerBeweging en Forum voor Democratie it measte groeid, seit er. "Dus dat sil in relaasje mei elkoar hawwe."

Bijleveld tinkt dat ek de stikstofdiskusje negatyf west hat foar de resultaten fan syn partij. "It klimaatbeleid en it klimaatdebat hat de boeren en it plattelân doch in bytsje kriminalisearre. It CDA sit yn de koälysje en ik tink dat de minsken dêr it CDA op oansprekke, ek al stiet dy dêr echt hiel oars yn as D66 en oare partijen. Kenlik hinget dat dermei gear."