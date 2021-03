Tsien miljoen euro yn twadde werstelpakket provinsje

It twadde pakket 'Lok op 1: No en Moarn' wurdt op 21 april troch de Provinsjale Steaten bepraat. Dêrnei wurdt de definitive ferzje fan it werstelpakket iepenbier makke. "It is in breed pakket: foar ús MKB, de gastfrijheidsekonomy, kultuer, leefberens", seit deputearre Sander de Rouwe. De provinsje wol oanfoljend Europeeske middels ynsette op it pakket.

No en moarn

Yn 2020 kaam de provinsje al mei in werstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Dat pakket fan 5 miljoen euro wie oanfoljende needhelp op de maatregels fan it Ryk en de al oanpaste provinsjale regelingen. De brede wolfeart en sirkulêre ekonomy wiene de útgongspunten fan dat pakket mei alve maatregels dy't ek omtinken joegen oan gastfrijheid, kultuer, leefberens en soarch en ûnderwiis.

Undersyk

Nei ôfrin fan it earste pakket waard in ûndersyk dien nei de earste resultaten en it winske gebrûk foar it twadde pakket. Dêrút hat bliken dien dat minsken yn in twadde pakket harren benammen rjochtsje wolle op strukturele ferbettering, ynnovaasje, duorsumens en it digitalisearjen. De besteande gearwurking tusken maatskiplike partners, oerheden, ûnderwiis en ûndernimmers spilet ek in wichtige rol.