Tal wurkleasheidsútkearingen licht ôfnaam troch banen yn de soarch

Ferpleechkundigen

Yn de oanrin nei de simmer is der dus altyd mear fraach personiel yn de hoareka en de bou. Troch de corona is de fraach yn dy sektoaren minder, mar der is wol grut ferlet fan ferpleechkundigen, medysk spesjalisten en IC-fersoargers.

Nei ferwachting sil it tal banen yn de soarch fierder tanimme. Dêr is de wurkdruk heech. Minsken út oare beroppen kinne yn de soarch oan it wurk. Se moatte dêrfoar byleare of kursussen folgje. It UWV helpt wurknimmers om oan personiel te kommen.