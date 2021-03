ANALYZE: In nij polityk lânskip yn Fryslân, CDA net langer de grutste partij

De grutte winner fan dizze ferkiezingen is D66 fan listlûker Sigrid Kaag. Ek yn Fryslân stiet dy partij no promininter op de politike kaart. D66 waard de grutste partij yn de gemeente Ljouwert en yn de gemeente Skiermûntseach. Rûnom yn Fryslan wiene der folle mear stimmen foar de demokraten as fjouwer jier lyn. Dat jildt ek foar De Gordyk, it wenplak fan it nije D66-Keamerlid Romke de Jong. Hy stie op plak 24 fan de kandidatelist en de kâns is grut dat er yn de Twadde Keamer komt. "Dat fielt as in hiel moaie stap. Sa kin ik it plattelân yn Den Haag fertsjintwurdigje", seit er yn in earste reaksje.

CDA ferliest, PvdA falt ek ôf

De VVD en D66 binne winners. It CDA is ien fan de ferliezers. De partij hat it hiel dreech op it stuit. Foarsitter Theo Joosten fynt dat it yn syn partij fierstente ûnrêstich wie yn de moannen foar de ferkiezings. Hy fynt dat dêroer praat wurde moat. "Dit is niet het rustige beeld dat we van het CDA gewend zijn." Harry van der Molen fan Ljouwert komt wol wer foar de partij yn de Twadde Keamer.

Ek de PvdA hat it net maklik. Fjouwer jier lyn wie der in histoarysk lege útslach foar de sosjaaldemokraten. It doel wie om dy útslach te ferbetterjen, mar dat slagge net. "In weromkommen fan de PvdA wie needsaaklik", seit gewestlik foarsitter Roelof Veldhuis. "Ik fyn dat wy by de earste trije partijen sitte moatte." De partij bliuwt neffens de earste prognoazes op njoggen sitten stean. Dat soe foar Habtamu de Hoop fan Easterein krekt genôch wêze foar in sit.