OERSJOCH: Dit wie de dei yn Fryslân nei de Twadde Keamerferkiezingen

De Fryske PvdA'er Habtamu de Hoop stiet op plak 9 op de kandidatelist en de partij hat ek 9 sitten helle. Dêrom is it noch efkes spannend foar him, foarkarsstimmen soene him nei ûnderen helje kinne. "Ik sit op de wip, mar ik gean der yn earste ynstânsje wol fanút dat ik yn de Keamer kom." De Hoop is teloarsteld yn de útslach. "Ik hie mei de kampanje it idee dat ús ferhaal wol oansloech, dus ik hie tocht dat it mear wêze soe. Ik bin wol bliid dat wy yn Fryslân wol wûn hawwe yn in soad gemeenten, mar wy hiene der wol mear fan hope." Dat de partijen op links it net goed dogge, fynt er spitich. "De coronakrisis lit ek sjen wat der bryk groeid is yn de ôfrûne jierren. Dat der wer foar deselde koers keazen is, dat fyn ik dan skande."