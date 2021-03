LIVEBLOG: VVD de grutste yn 12 fan de 18 Fryske gemeenten | Opkomst minder heech as fjouwer jier lyn

"It CNV ropt dêrom op om de stipe oan bedriuwen sa lang mooglik te hanthavenjen, oant de lêste prik set is. Dêr moat oan tocht wurde oan de formaasjetafel." Ek op de lange termyn binne de útdagingen op de arbeidsmerk grut, seit it bûn.

"Twa miljoen minsken ha in ûnwis kontrakt. Mear wissichheid foar wurkjend Nederlân is essinsjeel. In soad minsken sitte dêrnjonken fêst tusken wurk en privee. Troch de krisis is de wurkdruk allinnich mar grutter wurden. Oan it nije kabinet de taak om de goede oplossingen te finen foar de problemen op de arbeidsmerk. Sawol oan de wolfearts- as de wolwêzenskant", seit Fortuin.