Partijfoarsitter Adema: Kâns dat ChristenUnie opnij yn regearing stapt, is no stik lytser wurden

De ChristenUnie stiet yn de lêste exitpoll op fjouwer sitten. Yn de Twadde Keamer ha se no noch fiif. "We sitte yn de polityk om ús idealen tichterby te bringen, mar je moatte ek reëel wêze. Soms dogge je it yn it regear, en soms yn de opposysje. Dat hindert neat, dêr sjogge we net tsjinop."