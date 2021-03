IIskoman Romke de Jong foar D66 nei Den Haag: "It plattelân fertsjintwurdigje"

De Jong kin him tongersdei direkt melde yn Den Haag. "Ik start om 10.30 as nij fraksjelid. Ik sil betiid op bêd, want om in oere as 7.30 oere moat ik yn de auto sitte."

"Ik fyn it hiel wichtich om maatskiplik aktyf te wêzen", seit De Jong. "Nei acht jier yn de ried en yn de Steaten no nei Den Haag. Dat fielt as in hiel moaie stap. Sa kin ik it plattelân yn Den Haag fertsjintwurdigje."

Trije spearpunten

De Jong hat trije saken dêr't er him yn Den Haag op rjochtsje wol. "It is tige wichtich dat it bedriuwslibben duorsum en klimaatneutraal ûndernimme kin. It is net allinnich besparjen, it smyt ek jild op. Fierder moat de Lelyline der komme. We ha in hiel soad fraksjefoarsitters sizzen heard dat dy der komme moat, dy is hiel wichtich foar ús. En ik wol ek hiel graach wurkje oan de duorsume lânbou. Yn Fryslân ha we it prachtige projekt Valuta voor Veen. In ynnovatyf projekt yn Fryslân mei potinsje foar it hiele lân."

'Histoaryske jûn'

Ek D66-regiofoarsitter Raquel García Hermida-van der Walle is út de skroeven. "Het is een historische avond voor ons," seit se.