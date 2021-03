Sjoch hjir hoe't yn dyn gemeente stimd is

Skiermûntseach is as earste gemeente fan Nederlân klear mei it tellen fan de stimmen. De útslach kaam 43 minuten nei it sluten fan de stimbussen. By de ferkiezingen fan fjouwer jier lyn wie Skiermûntseach ek al de earste fan Nederlân.

Op ûndersteande kaart is te sjen hoe't alle gemeenten dit jier stimd ha, troch op de betreffende gemeente te klikken.