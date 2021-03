LIVEBLOG: Skiermûntseach as earste klear mei tellen | VVD de grutste yn lanlike exitpoll

D66 is de grutste partij wurden op it eilân, mei 18,7 prosint fan de stimmen. De VVD waard twadde, mei 17,4 prosint.

Flylân wie de twadde gemeente dy't de útslach melde. Dêr wie de winst foar de VVD, mei 26 prosint fan de stimmen. Dêr waard D66 twadde, mei 19,7 prosint.

De striid om it as earste melden fan de útslach giet al jierren tusken Skiermûntseach, Flylân, en it Gelderske Rozendaal. Dat binne de lytste gemeenten fan it lân, allegearre mei ûngefear tûzen kiezers. Foar de gemeenten stie dit jier de feilichheid foarop, fanwege it coronafirus. De gemeente Rozendaal hat der troch de komst fan in nije wyk ek mear bewenners by krigen, en neamde himsels dêrom 'kânsleas' yn de 'striid'.

Skiermûntseach wie by de foarige ferkiezingen hieltyd de rapste. By de Provinsjale Steateferkiezingen yn 2019 kamen se ek as earste mei de útslach, en by de gemeeteriedsferkiezingen fan it jier dêrfoar wie dat lyksa. By de Twadde Keamerferkiezingen fan 2017 en de Provinsjale Steateferkiezingen fan 2015 wie Skiermûntseach ek de earste. Yn 2011 wie Flylân de fluchste, by de Provinsjale Steateferkiezingen.