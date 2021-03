LIVEBLOG: Goudzwaard (JA21) bliuwt noch wol even wekker: "Sa't it no liket, bin ik de earste opfolger"

Se komt neffens de exitpolls net yn de Twadde Keamer, mar dochs is Femke Wiersma fan Holwert tefreden mei it foarútsjoch foar de BoerBurgerBeweging. De nije partij fan listlûker Caroline van der Plas komt nei ferwachting mei ien sit yn de Twadde Keamer. Wiersma stiet twadde op 'e list fan de BoerBurgerBeweging en jout yn in earste reaksje oan bliid te wêzen.

"Ik bin oant no ta noch hieltyd hiel tefreden", neffens Wiersma. "Wy binne in nije partij, mei net in soad middels. Dat BBB no op eigen krêft yn de keamer komt, dat is echt wol in hiele prestaasje te neamen." Op de fraach oft der mooglik dochs noch in twadde sit by komt foar har partij: "Dêr kinst no noch neat fan sizze. Wy sille dêrfoar alle tellingen ôfwachtsje moatte, mar it kin noch alle kanten op."

Femke Wiersma fan Holwert yn petear mei de kollega's fan de NOS: