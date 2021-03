LIVEBLOG: Exit-poll: VVD de grutste (35 sitten), D66 twadde partij (27)

Minsken dy't it noch net dien ha, kinne noch in goed healoere stimme. Yn ferbân mei it coronafirus gie dat hjoed oars as oars. De ferkiezingen wiene ferspraat oer meardere dagen, en der koe ek oer de post stimd wurde. Dat hat noch noait earder sa west.

Op in soad plakken wie it stimmen krekt wat oars as oars: yn rommere stimlokaasjes en mei allerhanne coronamaatregels. Yn Fryslân Hjoed wie in kompilaasje te sjen fan dizze histoaryske ferkiezingsdei.

Let op de jûn wie it noch drok, ûnder oare by it stimburo yn de Harmonie yn Ljouwert.