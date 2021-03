LIVEBLOG: Allinne Smellingerlân en Ljouwert telle noch | VVD hast oeral de grutste

De VVD is de grutste partij wurden yn Eaststellingwerf. It CDA is dêr twadde wurden, en de PVV tredde. De opkomst wie mei 78,7% minder heech as yn 2017. Doe stimde 80,7% fan de kiezers.

De útslaggen fan Achtkarspelen en De Fryske Marren binne al wol bekend, mar steane noch net yn it oersjoch fan it ANP. Yn Achtkarspelen is it CDA de grutste partij wurden, yn De Fryske Marren de VVD.