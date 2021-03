Dit wie de Fryske ferkiezingnacht fan minút op minút

Krekt as op Skiermûntseach is yn Ljouwert D66 de grutste partij wurden. De partij hat krekt wat mear stimmen krigen as de VVD: 16% om 15,9%. De tredde partij is de PvdA.

De opkomst yn Ljouwert wie 79,7 prosint, dat is krekt wat minder as fjouwer jier lyn. Doe wie it 81,4 prosint.