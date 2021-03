FIDEO: Sjoch hjir nei de ferkiezingsdei yn Fryslân

It is de grutte dei: woansdei binne de Twadde Keamerferkiezingen. Healwei de middei hie yn trochsneed sa'n 43 persint fan de Friezen in stim útbrocht. Fjouwer Fryske kandidaten meitsje kâns om yn de Twadde Keamer terjochte te kommen. Op in soad plakken wie it stimmen krekt wat oars as oars: yn rommere stimlokaasjes en mei allerhanne coronamaatregels. Sjoch hjir in kompilaasje fan de Fryske ferkiezingsdei werom.