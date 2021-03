Famyljeleden fan delstutsen Drachtster feroardiele foar mishanneljen plysjeman

De twa neven (25) binne feroardiele ta selstraffen fan acht moanne en seis moanne en twa moanne ûnder betingst. De omke krige in wurkstraf fan 180 oeren en in selstraf ûnder betingst fan seis wike.

Roan Brilstra waard op 22 desimber 2019 delstutsen op de Zuidkade yn Drachten. De sitewaasje drige út de hân te rinnen doe't de famyljeleden nei de âlden fan de jonge ta woene. Se waarden tsjinhâlden troch in plysje. De sitewaasje ûntspoarde en de agint krige rake klappen. Hy hie in brutsen noas.

De fertochten moatte ek 1700 euro oan de plysje betelje en ek 540 euro foar de makke kosten.

De neef mei de heechste straf rûn noch yn in proeftiid. Hy moat in part fan in straf ûnder betingst no dochs útsitte.