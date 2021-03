Dantumadiel en Noardeast-Fryslân eksperimintearje mei stimtelwize

As om 21.00 oere de stimbussen ticht geane begjint it tellen op de stimburo's: faak giet dat oant let yn de nacht troch. Yn goed 40 gemeenten yn Nederlân lykwols net: sa ek Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Dêr dogge se mei oan in lanlik eksperimint. Allinne de stimmen foar eltse partij wurde teld, sa't der rap in byld is fan de útslach. In dei letter telt in nije ploech de stimmen nochris op it nivo fan eltse kandidaat.