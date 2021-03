Anna van den Berg (18) telt de stimmen yn Twizelerheide

Se is 18 jier en telt op dizze ferkiezingsdei de stimmen yn it stimburo fan Twizelerheide: Anna van den Berg (18) regelet as folweardich stimburolid in soad saken. Der binne ferskate taken by de stimpost yn doarpshûs De Jister. Sa sjocht se ta op it dragen fan in mûlkapke, is se ferantwurdlik foar it desynfektearjen en hjit se fansels de minsken wolkom.