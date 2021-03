Parrebeammen binne begjin fan Voedselbos by Olterterp

De parrebeammen fan de soarte 'Beurre Alexandre Lucas' binne freed plante. "We koenen se fergees krije", fertelt Japke Weij, ien fan de inisjatyfnimmers. "Mar ik ha heard dat it wol sân jier duorret foardat der parren oan komme. Der moatte noch bestowers by oars, komme der hielendal gjin fruchten oan."

"It doel fan it Voedselbos is om it ferskaat te fergrutsjen mei safolle mooglik soarten", seit foarsitter Ruud Filius. "We moatte noch sjen wat der by plante wurde moat." Se tinke oan beien, kastanjes, walnuten en poddestuollen. It perseel is op it lân fan baron Van Harinxma thoe Slooten.

"It idee is dat de minsken út de buert plukke kinne. En we wolle ek dat it edukatyf is en we wolle kontakt lizze mei Lauswolt, miskien kinne se yn it restaurant ek de produkten brûke."