Buorlju dogge oanjefte tsjin sirkwy Prikkedam yn Makkingea

De gemeente wurket sûnt 1997 oan de legalisearring fan it sirkwy. Yn 2019 waard in takomstbestindich bestimmingsplan fêststeld dêr't de gemeente no tafersjoch ophâldt. De motorsportferiening fjochtet yntusken de twangsommen oan.

De buorlju leauwe net mear yn in oare oplossing en hawwe no in juridyske proseduere opstart troch oanjefte te dwaan fan in ekonomysk delikt op it mêd fan de Wet milieubeheer.