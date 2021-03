Alex Bangura langer by Cambuur, Robin Maulun rekket blessearre

De 21-jierrige Bangura hopet dat er de kommende seizoenen noch better wurde kin by Cambuur. "Ik ken de club en ik denk dat ik me hier lekker rustig kan door ontwikkelen. De manier van spelen, hoe we dat de afgelopen twee seizoenen doen, dat bevalt me wel."

Hy hat in bysûnder trajekt trochmakke en dat is ek dêr't technysk manager Foeke Booy fan Cambuur bliid mei is. Doe't Bangura twa jier lyn by Cambuur kaam, moast er yn de beloften begjinne mei in amateurkontrakt. Hy hat him stap foar stap trochûntwikkele en hat it no oant basisspiler skopt by it earste. As linkerferdigener, wylst er doe't er by Cambuur kaam linkeroanfaller wie. Booy: "Het is fantastisch om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld, ook omdat hij nog een transitie heeft doorgemaakt van aanvaller tot verdediger."

Earder ferlinge de klup ek al de kontrakten fan middenfjilders Mitchel Paulissen en Robin Maulun.