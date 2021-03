Steatefraksjes stelle fragen oer bou stâl by Ie

Neffens de partijen is it ûnbegryplik dat de provinsje de boer tastimming jûn hat om te bouwen en komme sawol de natuer as de boer yn in patstelling wat de stikstofútstjit oangiet.

Dit gefal stiet neffens harren ek net op himsels. De fraksjes wolle fan Deputearre Steaten witte hoe't se yn it ferfolch natuerbelang weage sil.