Nije Drachtster swimbad is duorsum en sirkulêr ûntwerp

It ûntwerp is unyk om't it duorsume gebou folslein taret is op it feroarjende klimaat. Sa kin it in soad reinwetter opfange mei in grien dak, is der folop romte foar ynsekten en oar libben yn de omjouwing en moat it gebou sa grien wêze, dat it CO2 omset yn soerstof.

"Het gebouw kan regenwater opnemen, vasthouden en langzaam in de grond afvoeren", fertelt de arsjitekt. "En bij hitte zorgen de groene daken ervoor dat het gebouw koel blijft. We willen goed omgaan met het milieu en klimaat."

Ek fan binnen is it ekologyske karakter goed te sjen. "We zorgen voor veel licht in het gebouw zodat we minder met kunstmatige verlichting hoeven te werken en dat bespaart energie. Ook is het hout sterk aanwezig, dat is een geste naar circulariteit."

It bad is op syn betiidst begjin 2024 klear.