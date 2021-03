Nei 86 jier komt in ein oan De Bildtse Post

"D'r alles an deen"

Haadredakteur Gerard de Jong: "Myn talinten lêge niet bij 't laiding geven an 'n bedriif. Ik bin 'n sjoernalist, gyn saaklik direkteur. Dirk en ik hewwe d'r alles an deen om de krant foor de toekomst te waarborgen. Dat is spitig genog niet lukt. Fansels raakt 't mij dat d'r 'n eand komt an de krant; De Bildtse Post sit in myn dna. An de ândere kant is 't goed soa: ik gun ôns hait de mooist dinkbere ouwe dâg, wetende wat hij d'r altyd foor deen en laten het. Foor mij komt d'r wel weer wat âns moois op myn pâd."

"Ik hew 21 jaar hoofdredakteur weze mâgen fan 'n prachtige, klaine, onôfhanklike krant, maar dat kon alleen met de hulp en inbring fan de lezers, fan de Bilkerts", seit Gerard de Jong. "In roerige tiden fan ontlezing, fergrizing fan de krantelezers en de opkomst fan 't internet is De Bildtse Post d'r in slaagd om overeand te bliven. Der hewwe wij alles an deen. Just omdat 't foor de Bildtse gemeenskap en de Bildtse taal fan groat belang is om sien te worren."