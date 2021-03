OERSJOCH: De ferkiezingsdei yn Fryslân

Omrop Fryslân-ferslachjouwer Remco de Vries is woansdei net foar de nijsredaksje oan it wurk: hy set him yn op it stimburo yn Skearnegoutum. Dat wie noch bêst spannend: "Ik haw der suver wat koarter fan sliepen. Mar ik wie goed wekker en it is dochs moai dat je mei in ploech fan fjouwer minsken sitte. Je kenne se folslein net, mar it rekket dochs moai op inoar ynspile." De Vries moast der in online kursus en eksamen foar dwaan. Fan 6.45 oant 14.00 oere siet hy op it stimburo. Nei 21.00 oere moat hy de mouwen noch efkes opstrûpe mei it tellen fan de stimmen.