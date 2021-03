LIVEBLOG: Stimbussen iepen yn hiel Fryslân | Opkomst Flylân 97 persint

Op it stimburo fan Aldeholtpea is ferslachjouwer Auke Zeldenrust om te sjen hoe't it dêr ferrint. It opkomstpersintaazje dêr liket bot op it lanlike persintaazje fan sa'n 42 persint. Fan de 876 minsken binne der no 372 delkaam. Ek hâlde de besikers harren oer it algemien goed oan de coronamaatregels, fynt stimburomeiwurker Hilda Twijnstra. "Guon minsken fine it mûlkapke net leuk", seit sy dêroer. "Dat is om medyske redenen, of wat foar redenen dan ek. Dat is wol ris even in 'gedoetje', mar it is net in hiel soad. It falt my mei."