LIVEBLOG: Ferkiezingen 'no al histoarysk' | Stimbussen iepen yn hiel Fryslân

Foarsitter Behan Keulen fan it stimburo yn Deinum fynt it moai om derby te wêzen. "Dan dogge jo ris wat oars, bist ris fan hûs ôf." It is net it earste stimburo dêr't er frijwilliger is. Earder siet hy ûnder oare yn Minnertsgea. Hy wol yn elts doarp yn de gemeente Waadhoeke in kear meidraaie.

Kroecheigener Jacob Hessels hie de iepening fan syn kroech wat oars foar him sjoen. "Dit wie net wat ik yn 'e holle hie. It is heech tiid dat we wer iepen gean", seit er. "It is wol grappich dat je no yn je eigen bedriuw stimme kinne." Hessels bringt hjoed ek bakjes mei iten rûn foar alle frijwilligers op de stimburo's yn de gemeente.