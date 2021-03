Dit is it nije swimbad fan Drachten

De earste sketsen fan it nije swimbad fan Drachten binne presintearre oan de gemeenteried. Dêrút blykt dat der in wedstriidbad komt fan 50 meter, in rekreaasjepart, en in doelgroepebad. Bûten komt in wetterboartersplak. De nijbou kostet 34 miljoen euro. Der wurdt al mear as 10 jier oer praat.