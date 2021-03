FIDEO: Gaiske giet op jacht nei Rutte: "Sorry dat we u opnieuw storen"

Pleinpraat is ien fan de programma's fan Omrop Fryslân Tsjil: dat binne programma's foar bern en jongeren fan 2 oant 15 jier. Fan Kening Hert en Harry Hazze oant Wit Wat en Jennifer to the Max. De programma's binne ûnder oare te besjen fia omropfryslan.nl/tsjil. Earder foelen de berneprogramma's ûnder de namme Skoal.tv, mar dy namme past net mear, want bern besjogge de programma's en filmkes fan Omrop Fryslân hieltyd faker bûten skoalle om.