Deputearre Steaten wolle Faunabehear opdrage om it tal damherten te beheinen

Omdat Faunabehear Fryslân it mar net iens wurde kin oer de oanpak fan de deimen, groeit it tal deimen allinnich mar fierder. As der net gau wat bart wol de provinsje Fryslân Faunabehear de opdracht jaan om it tal deimen te beheinen. It oanpakken fan de oerlêst troch deimen betsjut yn de praktyk dat de deimen bejage wurde moatte.

Werom nei nul

Yn it bestjoer fan Faunabehear Fryslân wurdt ûngelyk tocht oer it probleem mei de deimen. De fertsjintwurdiger fan de boeren is fan miening dat deimen net thúshearre yn Fryslân en dat it oantal bisten dêrom werombrocht wurde moat oant nul.

Foar natuerbehearders as it Fryske Gea is dat lêste foarstel ûnbesprekber. It Gea fynt dat de deim hiel goed yn de Fryske wâlden past. It beheinen fan it tal bisten as der tefolle oerlêst is, is besprekber foar natuerbehearders, mar it útroegjen net. Deputearre steaten tinke der ek sa oer.

Unanym

Deputearre Fokkinga hat sa njonkelytsen syn nocht fan de besluteleasheid by Faunabehear, dy't it gefolch is fan de ôfspraak dat besluten altiten unanym nommen wurde moatte. "As se der net gau útkomme, dan komt der in opdracht fan Deputearre Steaten", seit Fokkinga. Dêr is neat ûndemokratysk oan, sa seit de bestjoerder. "Ek sa'n opdracht leit earst seis wike op besjen, en dan kin elts dy't dat wol der wat fan fine."