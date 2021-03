Plysje en justysje meitsje rekonstruksje fan deadlike stekpartij yn Mûnein

Plysje en justysje binne op dit stuit dwaande mei in rekonstruksje fan in stekynsidint dat him ferline jier juny ôfspile yn in hûs yn Mûnein. Dêrby kaam in 43-jierrige man fan Almere om it libben en in 38-jierrige man fan Mûnein rekke swier ferwûne. In 27-jierrige man út Mûnein sit fêst foar it misdriuw.