11Fountains takom sneon wer yn gebrûk mei Kletterdei

De alve fonteinen fan de Fryske stêden wurde fan sneon ôf wer oanset by de saneamde Kletterdei. De fonteinen, dy't by Leeuwarden-Fryslân 2018 yn alle stêden delset binne, wurde mei in digitaal momint wêr yn wurking set. Kletterdei is de earste dei dat de fonteinen wer oangeane. De fonteinen wurde elke winter útset.