Crowdfunding foar ûndernimmers yn need op De Gordyk grut sukses

In jildynsammelaksje foar ûndernimmers yn need op De Gordyk hat al mear as sechstichtûzen euro opsmiten. Undernimmers yn de problemen krigen in boadskippepakket fan de fjouwer supermerken yn it doarp. By dat pakket siet in útnûging om kontakt op te nimmen mei in fertrouwenskommisje om oan te jaan wêr't se ferlet fan hiene.