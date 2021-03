Advokaten yn Vidar-saak sette fraachtekens by tastimming foar kriminele boargerynfiltrant

"Wat een belangrijke voorwaarde is, is dat de minister toestemming geeft voor de inzet van een criminele burgerinfiltrant. Op basis van dat wat de minister in zijn briefje hier heeft laten weten kun je vraagtekens zetten of de minister hier daadwerkelijk toestemming geeft voor die inzet", seit advokaat Erik Stoeten.

Der binne dizze wike trije dagen útlutsen foar de pro-formasittingen fan trettjin fertochten. Yn totaal binne der 22 fertochten yn de saak. Pas nei de simmer wurdt de saak ynhâldlik behannele.