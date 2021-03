Fryske musea en erfgoedynstellings krije skinking út neilittenskip Van Haersma Buma

Keramiekmuseum Princessehof kin tanksij de skinking in porsleinen skûtel út Japan út de 17e iuw oan syn kolleksje taheakje. It Fries Scheepvaart Museum krige, ek fan Sybrand Marinus van Haersma Buma, in readkoperen molkamer. It Fries Landbouwmuseum krige in stiennen ierappelskaal, twa beslachpotten en in wettertsjettel.

Dekema State yn Jelsum krige ûnder oare in linnenparse, in dôfpôt en in Fryske sturtklok. De Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip krige ûnder mear in kleedsje, makke troch nonnen fan it Sint Gertrudis Gesticht yn de stêd, en inkelde pinnings.