T(er)reurprotters op It Hearrenfean noch hieltyd net fongen, plan B in opsje

De terreurprotters fan It Hearrenfean binne noch hieltyd net fongen. De jacht op de trije fûgels waard ferline wike iepene nei't se earder ferline jier spotten wiene yn in wyk. De eksoaten binne in gefaar foar oare fûgels. De treurprotters ferniele geregeld nêsten of deadzje jonge fûgels en kinne boppedat ek sykten meibringe. Nei alle gedachten binne se út in foliêre ûntsnapt.