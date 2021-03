Mear meldings op miljeu-alarmnûmer FUMO yn 2020

Bedriuwen moatte sels ûngewoane miljeufoarfallen trochjaan fia it miljeu-alarmnûmer. Dêrby giet it om steurings yn in proses wêrtroch't der lûdsoerlêst ûntstiet of it ûnbedoeld fuortspielen fan guod yn it wetter of it rioel. Yn 2020 krige de FUMO 273 meldings fan bedriuwen. Sa die Omrin in melding dat in part fan it ôffal op Ecopark De Wierde nachts fan it stoart skood wie en yn de ringsleat bedarre wie.

It miljeu-alarmnûmer stiet yn 2021 ek wer iepen. De FUMO seit mei klam dit it nûmer allinnich bedoeld is om oerlêst fan bedriuwen te melden. Foar klachten feroarsake troch partikulieren, lykas hûnenpoep, swalkôffal of oerlêst fan buorlju kinne minsken telâne by harren gemeente.