Grutskalich ûndersyk nei trekfisken oan de Waadkust

Yn in waarmtepak lûkt ien studint oan it tou fan in krúsnet foar de útlit fan it gemaal by Roptasyl, tichtby Harns, wylst de oare sa gau mooglik de ynhâld feilichstelt. De wyn tekenet patroanen yn it wetter wylst yn de fierte in inkelde swarte see-ein as in swart stipke op de weagen dûnset. Dizze skulpefretter hat gjin each foar de proai fan de studinten fan Van Hall Larenstein. Dy helje benammen glêsiel, spjirring en trijestikelich toarnderkes boppe wetter en dogge dat al sûnt it opkommende tij fan healwei fiven moarns ôf. Foar guon studinten is it fjildwurk in útkomst no't troch corona it ûnderwiis oars as oars bart.

Fiskpassaazjes

De fisken moatte nei it swiete wetter ta en de minsk hat dat hiel lang hieltiten dreger makke. Mar mear en mear gemalen en slûzen hawwe hjoed-de-dei fiskpassaazjes en oare oanpassings om dat dochs wer mooglik te meitsjen. Dêrmei binne je der noch net, want de fiskpassaazjes moatte ynregele wurde sadat dy harren wurk dogge op krekt de goede tiid foar de goede soart fisk dy't him dan oantsjinnet. Der wurdt al langer ûndersyk dien nei fisken lykas de iel en spjirring, mar de skaal dy't it no hat, heakket dêr wol wat oan ta.