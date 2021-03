FIDEO: "Ik hie altyd pinebúk as ik der hinne gie", it ferhaal fan Nican

De no 16-jierrige Nican waard út 'e hûs pleatst, doe't er noch in lyts mantsje wie. Yn de twadde ôflevering fan it programma Fan binnenút fertelt er syn ferhaal. Nican syn jeugdbeskermer Ron, 'myn maat' sa as Nican him neamt, fertelt hoe't it gien is en wêrom't it nedich wie. Nican sels praat oer wat it mei him dien hat, en oer syn beslút om gjin kontakt mear te hawwen mei syn âlden.