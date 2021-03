Boargemaster Van der Zwan wol dat ûnjildige briefstimmen meiteld wurde

By de gemeente binne se dwaande mei de foariepening fan de brieven. Sa kinne se sjen oft de stimmen yn de goede slúf sitte. Van der Zwan leit út wêrom't in stim ûnjildich wêze kin: "Soms ontbreekt het stembiljet. Soms is het zo dat er in de envelop voor het stembiljet de donorverklaring is gestopt, want blijkbaar zijn die in dezelfde week verstuurd. Maar meestal is het zo dat het stembiljet en de stempas in een en dezelfde envelop zijn gestopt. Dan mag je die niet openmaken, want dan is het stemgeheim niet gegarandeerd."