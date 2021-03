Twadde Keamerferkiezingen: Wat falt der foar in Fries te kiezen?

Dat it Frysk sels weromkomt yn de partijprogramma's ferskilt de partij. Wy hawwe fan de 37 partijen 20 partijprogramma's ûndersocht. Dit omdat dizze partijprogramma's folslein wienen. Benammen by de lytste partijen wie der net in folslein partijprogramma werom te finen. Yn totaal kaam yn 10 programma's wat mei Fryslân werom, tink oan de taal, leefberens of dat der in akwadukt op de A6 yn Fryslân komme moat. Yn totaal foel it wurd Friesland/Fryslân/Fries/Frysk/Fryske 19 kear.

Opfallend is dat der ien partij is dy't it folsleine programma ek yn it Frysk oanleveret en dat is de Partij voor de Dieren. De VVD, GroenLinks en de Boer Burger Beweging ha in gearfetting yn it Frysk fan harren programma oanlevere.

As trije tema's steane foaral de Lelyline, de leefberens en de natuer sintraal. It Frysk sels kaam wolris werom, mar stie net sintraal.