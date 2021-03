Riemer van der Velde docht oprop: "Ferdomme, litte we dy klup helpe"

It is mei pine yn it hert, mar Van der Velde is net sa posityf oer de takomst fan syn klup. Sterker noch: as it sa trochgiet, bestiet de klup yn de takomst net mear neffens de earefoarsitter. "As der gjin feroaring yn komt, is Hearrenfean op termyn 'gedoemd' om dermei op te hâlden. As je elts jier je kroanjuwielen ferkeapje, dan ha je gjin fatsoenlik alvetal mear. Dan geane je nei de earste dfiyzje, dan wenje je yn in te grut stadion en dan kinne je it net mear foarinoar krije."

Oarsaak dêrfan is it grutte operasjonele tekoart fan de Feansters, dat boppe de seis miljoen yn it jier leit. By wedstriden sit it stadion, foar corona, noch mar foar de helte fol en fan de sponsoaren is twatredde neffens Van der Velde ophâlden. Der moat wat gebeure en dus docht Van der Velde in oprop. Hy hopet dat algemien direkteur Cees Roozemond ris om tafel wol mei de 'Groep Riemer', dy't twa jier lyn in plan dellein hat by de klup.