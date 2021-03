Ynwenners: Gemeente moat swimbad Menaam rêde

Al mear as in heale iuw fytse tûzenen bern, út ûnder oare Bitgum, Deinum en sels Ljouwert nei Menaam ta om te swimmen. No't it bad stipe nedich hat, komme ynwenners yn aksje. Mei in petysje roppe se de gemeente op om posityf te stimmen oer de finansjele stipe. Yn twa dagen smiet dat mear as tûzen reaksjes op.

Esther Keizer fan de aksjegroep is dêr tige wiis mei. "Dit hiene we noait tocht, dat it sa hurd gean soe." In politike reaksje is der noch net.