Grut stik strân op It Amelân fuortspield

"It risiko hat no al west", seit Jan Visser fan Rykswettersteat. "En as je der mei de auto stean en it gebeurt, dan is de auto net yn ien kear fuort. Dêr giet in proses fan in heal oere oerhinne. Mar je kinne it yn it foar net foarspelle."

Rykswettersteat is ferantwurdlik foar it kustbehear. Se dogge op dit plak in soad mjittingen en hâlde de situaasje goed yn 'e gaten. Ek nei de nijste ôfslach wurdt der metten. Visser ferwachtet gjin soarchlike resultaten. It strân werstelt himsels trochdat sân de ûntstiene gatten wer opfollet.