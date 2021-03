Harns lêste gemeente sûnder earste ljipaai

It earste aai fan Eaststellingwerf waard fûn troch Marco Hoekstra (44) en Jan Nutma (29). Hoekstra wie oant in pear jier lyn meiwurker fan it fûgelwachtersbûn BFVW. Hy socht net nei earste aaien, mar kontrolearre oft alles yn oarder wie. Nutma hat stazjêr west by it BFVW.

It wie foar it earst dat Hoekstra in earste aai yn in gemeente fûn. Nutma fûn foarich jier ek al it earste aai fan Eaststellingwerf, en dit wykein fûn er it earste aai fan Noardeast-Fryslân.

Ljipaaikaart

Sjoch op dizze kaart yn hokker gemeenten al it earste ljipaai fûn is. Grien is it earste ljipaai fan Fryslân, blau is it earste ljipaai yn in gemeente en read betsjut dat der noch gjin earste aai fûn is yn dizze gemeente.