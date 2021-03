Restaurants op Skiermûntseach hâlde de doarren dochs ticht

De restaurants fan ferskate hotels op Skiermûntseach hâlde no tiisdei de doarren dochs ticht. Earder kundige in oantal horeka-ûndernimmers op it eilân oan dat se as protest tsjin it coronabelied allegear de restaurants yn harren hotels iepenje soenen. Nei in petear mei de boargemaster en wethâlders is dit idee lykwols fan tafel.